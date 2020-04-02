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Son dakika… Prof. Dr. Feriha Öz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Dün hayatını kaybeden Çapa Tıp Fakültesi hocalarından Cemil Taşçıoğlu'nun ardından İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) de corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

12:30 -
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Son dakika… Prof. Dr. Feriha Öz corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Haberi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Twitter hesabından duyurdu.

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz’ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

PROF. DR. SAİT GÖNEN’İN PAYLAŞIMI:

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu 16 Mart’tan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Corona istanbul İstanbul Üniversitesi son dakika Twitter
Son güncelleme: 12:43 02.04.2020
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