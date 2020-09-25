Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla mücadelede Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop'taki son durum ve Türkiye geneli ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

“SALGIN TÜM DÜNYADA BİRDEN ALEVLENİYOR”

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:

* Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir.

* Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

* Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık.

* Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

* Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor.

* Tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir.

* Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

* Corona virüsüne karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Covid-19 olduğunu düşünebilirsiniz.

“KARŞIMIZDA ŞİMDİ İKİ VİRÜS VAR”

* Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Covid-19’da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak.

* Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe…

* Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahede ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın.

* Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

* Tünelin ucunu göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgından çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Bizlerin de görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımıza inanın.

* Günlük test sayımız 110 binin üzerinde, bu test sayısı bazı ülkelerin haftalık test sayısıdır.

* İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde illerimiz Hıfzısıhhalarla aldığımız yerel uygulamalar var. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop’un salgınla mücadelede geldiği noktayı, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik.

* Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Son bir haftada 3’te 1 oranında düşüş sağlandı. Amasya’da vaka sayısında düşüş oranı %40. Ordu’da vaka sayımızda %30, Sinop’ta %50 düşüş görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

* Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Samsun’da erişkin yatak oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %77 solunum cihazı %40.

* Amasya erişkin yatak oranı %40, yoğun bakım doluluk oranı %75, solunum cihazı %64. 36 yoğun bakım daha ilave ediyoruz.

* Çorum erişkin yatak oranı %47, yoğun bakım doluluk oranı %60, solunum cihazı %41. 27 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz.

* Ordu erişkin yatak oranı %38, yoğun bakım doluluk oranı %69, solunum cihazı %40. 76 yatak daha ilave ediyoruz.

* Sinop erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %71, solunum cihazı %59. 19 yatak daha ilave ediyoruz.

* Tokat erişkin yatak oranı %43, yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum cihazı %76. 18 yatak daha ilave ediyoruz.

* Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51, yoğun bakım doluluk oranı %68, solunum cihazı %33.