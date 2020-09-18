Son dakika… Bakan Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranını açıkladı!

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Ülkemiz dünyanın tecrübelerini dikkatli izleyerek kendi tedavi protokollerini geliştirmiştir. Hastane bakımları sayesinde tedavi bakımından en başarılı ülkeler arasına girmiştir.

* Can kayıplarımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık. Rakamlar son aylarda tekrar yükselmeye başladı. Hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar tespit ettik.

* Tedbirleri yurt çapında yaygın olarak uygulamaya çalışıyoruz. İzmir’i merkeze alarak Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileriyle salgınla mücadelemizi değerlendirdik.

HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

* İzmir’de vaka sayımızda yüzde 42, son hafta ise yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın’da son bir haftada yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz.

* Manisa’da son bir ayda yüzde 30 olan vaka artışı, son bir haftada stabil görüldü.

* Muğla’da vaka sayımız stabil seyrediyor. Denizli’de yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak’ta da yüzde 40 vaka artışı görüyoruz.

* İzmir’de erişkin yatak doluluk oranı yüzde 46. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 45.

* Aydın’da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın’da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz.

* Muğla’da yatak doluluk yüzde 43. Yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz.

* Uşak’ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 39, yoğun bakım yüzde 56, solunum cihazı yüzde 17. Uşak’ta 20 tane ilave ediyoruz.

* Türkiye genelinde erişkin doluluk oranı yüzde 48,5. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33.

* Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır.

* Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturmaktadır. İzmir’de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 460’a çıkardık, Aydın’da 130’a, Muğla’da 120’ye çıkarmış olduk. Manisa ilimizde filyasyon ekibimizi 220, Uşak’ta 55’e, Denizli’de 220’ye çıkardık.

“HASTA SAYILARIMIZ DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA”

* Toplum sağlığını tehdit eden davranış izolasyonda kalması gereken kişilerin evlerinden çıkanların toplum içine karışmasıdır. Bu kişileri yurtlarda izolasyona almaya başladık. Toplumun sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

* Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Bu konuda lütfen hassas olalım. Her yanlış hareketi ceza tehdidi ile önlemeyi istemiyoruz.

* Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemiz hastalığın tedavisinde erken tedaviye başlamasıyla hasta yönetimini başarıyla sürdürmektedir.

* Hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu hususta olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Şüpheniz olmasın siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede her gün hayatlarını riske atanlar sizinle aynı şeyleri hissediyor. Sizin için aynı şeyleri istiyor.

* Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, hastaneye yatmak amacıyla başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarına ısrarda bulunan vatandaşlarımızı görüyoruz.

* Sağlık personelimizi hırpalayanları görüyoruz. Bu olay bizi yürekten üzüyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor. Bu davranışlara duyarlı her vatandaşımızın karşı çıkması, kınaması gerekiyor.

“EGE’NİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK”

* Son olarak değerlendirmelerini yaptığımız 6 şehirdeki sağlık yatırımlarına yönelik planlarımızı aktarmak istiyorum. Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduklarını anlamamız için vesile olmuştu.

* Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini Covid-19 nedeniyle herkes görüyor. Manisa’da şehir hastanesini geçtiğimiz yıl açmıştık. Yakında İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete geçecek. Ege’nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021’de tamamlayacağız.

* İzmir’in sağlık turizmine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Menderes Devlet Hastanemizin ikmal inşasının ihalesini yaptık.

* Beydağı ilçe hastanemizin geçici kabul işlemlerini başlattık. Kemalpaşa devlet hastanemizin ek binasının inşaatı tamamlandı. Aydın şehir hastanemizin ihalesini geçen hafta yaptık. Didim devlet hastanesi ek binasının inşaatına başlıyoruz.

* Aydın Yenipazar ilçe hastanemizin inşasını tamamladık. Uşak devlet hastanemizin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı hastanemizin geçici kabul işlemlerine başladık. Sivaslı hastanemizin inşaatına başlıyoruz. Kula devlet hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Salihli hastanemizin yer tahsisi tamamlandı.

“SALGINLA MÜCADELE ANCAK GÜÇ BİRLİĞİ VE SORUMLULUKLA OLUR”

* Muğla’da eksiklik gördüğümüz tüm sağlık tesislerimizin yatırım programına aldık. Bodrum devlet hastanemizin ikmal ihalesini yaptık. 2021 yılında Bodrum ilçemiz yeni hastanesine kavuşacak.

* Marmaris devlet hastanesi inşaatı başlandı ve Yatağan devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı. Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin ek hizmet binası inşaatına devam ediyoruz.

* Bugün burada çok verimli saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız.

* Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır.