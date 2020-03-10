Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olası bir Corona virüsü salgınında okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceklerini duyurdu.

17:48 -
Haberler Gündem
Son dakika… Okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama

Bakan Koca, ayrıca kamu personelinin zorunla olmadıkça yurtdışına çıkmaması için Cumhurbaşkanlığı’nın genelge yayınlayacağını belirtti.

“YAYILMASINI ÖNLEMELİYİZ”

Bakan Koca, daha önceki açıklamasında, virüsün görülebileceğini ancak yayılmasını önelmek için çalışmalar yapılacağını vurgulamıştı.

Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek. Ancak tespit edilebilmiş değil.

* Şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir.

* Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.

* Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor. İHA

AYRINTILAR GELİYOR…

İLGİLİ HABERBakan Koca'dan 'corona virüsü' açıklaması: Türkiye'de olma ihtimali çok yüksekBakan Koca'dan 'corona virüsü' açıklaması: Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

 

İLGİLİ HABER'Türkiye'den geldi' denilmişti... Bakan Koca, virüs kapan ABD'li kadınla ilgili o detayı açıkladı'Türkiye'den geldi' denilmişti... Bakan Koca, virüs kapan ABD'li kadınla ilgili o detayı açıkladı
Milli Eğitim Bakanı okul Sağlık Sağlık Bakanı son dakika tatil
Son güncelleme: 18:02 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more