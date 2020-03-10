Son dakika… Okullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama

Bakan Koca, ayrıca kamu personelinin zorunla olmadıkça yurtdışına çıkmaması için Cumhurbaşkanlığı’nın genelge yayınlayacağını belirtti.

“YAYILMASINI ÖNLEMELİYİZ”

Bakan Koca, daha önceki açıklamasında, virüsün görülebileceğini ancak yayılmasını önelmek için çalışmalar yapılacağını vurgulamıştı.

Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek. Ancak tespit edilebilmiş değil.

* Şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir.

* Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.

* Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor. İHA

AYRINTILAR GELİYOR…

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