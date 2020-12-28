Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 28 Aralık tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 257 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 135’e yükseldi.

Bugün toplam 180 bin 892 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 816 kişiyle birlikte toplam 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775 oldu.

Bugün iyileşen 22 bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 37 bin 433’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 251 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2 olarak duyuruldu.

DÜN 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 806 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 205 vakanın tespit edildiğini ve 21 bin 196 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR…