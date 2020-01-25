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Son dakika… Sahilde alev alev yandılar

İstanbul Kartal sahilinde altı tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sozcu.com.tr
09:26 -
Haberler Gündem
Son dakika… Sahilde alev alev yandılar

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tekneden çıkan alevler kısa sürede beş tekneye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik’ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

FOTO: DHA

Yangında zaman zaman yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Ekipler hem yerden hem de merdiven aracıyla su ve köpükle yangına müdahale etti. Teknelerdeki yangın itfaiyenin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

DHA’nın haberine göre; yanan altı tekne kullanılamaz hale geldi. Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.

FOTO: DHA

Bir görgü tanığı, “Bir tekneden çıkan alevleri gördük, daha sonra diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye haber verdik. Yaralanan 1 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğünü gördüm” dedi.

FOTO: DHA

Haber istanbul Polis Sağlık son dakika yangın
Son güncelleme: 09:30 25.01.2020
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