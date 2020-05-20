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Son dakika! Sevda Noyan ifade verdi

Katıldığı bir televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" ve "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" sözleri ile büyük tepki çeken Sevda Noyan şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Damla GÜLER
16:46 -
Haberler Gündem
Son dakika! Sevda Noyan ifade verdi

Ülke TV’de Esra Elönü’ün sunduğu “Arafta Sorular” isimli programa katılan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” şeklinde beyanlarda bulunmuştu.

Söyledikleri büyük tepki çeken Noyan hakkında birçok vatandaş suç duyurusunda bulunmuştu.

İFADE VERDİ

Yapılan şikayetlerin ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sevda Noyan’a ifade vermesi için tebligat gönderdi.

Bunun üzerine Noyan bugün avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade verdi.

Noyan ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

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15 Temmuz aile Esra Elönü istanbul son dakika
Son güncelleme: 16:51 20.05.2020
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