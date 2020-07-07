Son dakika… TBMM Başkanlığı seçimi başladı

TBMM Başkanlık seçimi Genel Kurul’da başladı. Başkanlık seçimi için ilk tur oylamalara geçildi. Seçim, iç tüzük gereği gizli oylamayla yapılıyor.

AKP’li Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde; CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışıyor.

Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacak.

AYRINTILAR GELİYOR