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Son dakika… Aksakallı ve Temel emekliye sevk edildi

YAŞ kararlarında sürpriz... 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi.

Sozcu.com.tr
16:41 -
Haberler Gündem
Son dakika… Aksakallı ve Temel emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şûra’da 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.  Emekliye sevk edilen paşalar arasında 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral Metin Temel de var.

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı (FOTO: DHA)

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 2017’de 2. Kolordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 2018’de Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı. İki ismin atamaları ‘kızak’ olarak değerlendirilmişti.

Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral İsmail Metin Temel (FOTO: DepoPhotos)

30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesiyle birlikte 51 albay general oldu. 226 olan general-amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. Kararlar 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Genelkurmay Ordu son dakika
Son güncelleme: 16:57 23.07.2020
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