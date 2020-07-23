Son dakika… YAŞ kararları açıkladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.

KARA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi etti.

DENİZ KUVVETLERİ

Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti.

HAVA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe etti.

* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

* 51 albay general oldu.

* 35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

* 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

* 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

* 226 olan general ve amiral sayısı 247’ye yükseltildi.