Son depremler listesi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika deprem verileri…

Ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar depremin saatini ve büyüklüğünü merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika son depremleri listeliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER