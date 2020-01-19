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Son depremler listesi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika deprem verileri…

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu?

11:09 -
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Son depremler listesi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika deprem verileri…

Ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar depremin saatini ve büyüklüğünü merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika son depremleri listeliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
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