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Son depremler: Sivas’ta korkutan deprem!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre Sivas Zara'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

20:45 -
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Son depremler: Sivas’ta korkutan deprem!

Ülkemizde sık sık meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar depremin saatini ve büyüklüğünü merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi dakika dakika son depremleri listeliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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