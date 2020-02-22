Soyadı değişikliği eDevlet üzerinden yapılabilecek! E Devlet giriş ekranı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü soyadı değişikliği başvuru işlemleri artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

E-DEVLET SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU GİRİŞ EKRANI

EVLİ KADIN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNİ E-DEVLETTEN YAPABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması” ve “Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması” hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları e-başvuru sistemi kapsamında e-Devletten alınabiliyor.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile Yivsiz Av Tüfeği konusunda Satıcılık (Bayilik) Belgesi Verilmesi, Fabrika veya İmalathanelere Faaliyet/Kuruluş İzni Verilmesi, Satın Alma Belgesi Düzenlenmesi gibi hizmetler e-Devlet üzerinden vatandaşımızın kullanımına açıldı.

55 KURUMLA VERİ PAYLAŞIMI PROTOKOLÜ ÇALIŞMASI YAPILDI

Kamu kurum/kuruluşları tarafından üretilen belgeleri elektronik ortamda alabilmek için 55 kurumla protokol çalışması yapıldı. Bu protokollerle sadece İçişleri Bakanlığının sunduğu hizmetler için değil, diğer kamu kurum/kuruluşlarının sunduğu hizmetlerde de vatandaşın daha az belge ile işlem yapabilmesi için veri paylaşım imkânı sağlandı.

Veri paylaşım protokolleri ve bu protokollere bağlı entegrasyonlar sonucunda daha önce vatandaştan istenilen;

– Diploma bilgilerinin yanında kurslara katılım bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığından,

– Sigorta poliçe bilgilerini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden,

– Vergi borcu bulunmadığına dair bilgilerden ruhsat harç bilgilerine kadar pek çok veriyi Gelir İdaresi Başkanlığından,

– Sosyal güvenlik verilerini Sosyal Güvenlik Kurumundan,

Elektronik ortamda alınarak vatandaşımızdan talep edilmesinden vazgeçildi.

e-devlet hizmet sayısı 354'e ulaşacak

İçişleri Bakanlığınca, e-Devletten sunulan hizmet sayısı son iki yılda 51'den 256'ya çıkarıldı. Bu hizmetlerin 147'si vatandaşa sunulan, 40'ı özel sektöre sunulan, 69'u kamu kurumlarına sunulan hizmetlerden oluşuyor.

Bakanlıkça e-Devletten sunulan; “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” 75 milyon, “İkametgah ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama” 37 milyon, “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama” hizmeti ise 32 milyon defa kullanıldı. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti sayesinde yaklaşık 740 bin vatandaş ilk defa e-Devlet kullanıcısı oldu. İHA