Soylu’dan direnen madencilere ‘çözüm’ sözü

Manisa'da 36 gündür, Karaman Ermenek'te 79 gündür alacakları ve tazminatları için direnen madenciler için olumlu gelişme yaşandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki dinlenme tesislerinde 36 gündür 14 yıldır alamadıkları tazminatları için direnen Somalı madencilerden oluşan 4 kişilik heyet bugün ilk olarak Manisa Yaşar Karadeniz ile makamında görüştü.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Uyar Madencilik'te çalıştığı günlerde yaşadığı kaza yüzünden engelli kalan İdris Sarıkaya, madenciler Cemil Yılmaz ve Hasan Eren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek için İzmir'e geçti.

2,5 SAAT SÜREN SOYLU GÖRÜŞMESİNDEN OLUMLU SONUÇ

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal önderliğindeki 4 kişilik Somalı madenci heyeti İzmir'de yaklaşık 2,5 saat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Görüşmede Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madencilerin sorunları çözüme kavuşturmak için oluşturulan komisyon üyeleri ile Türkiye Maden-İş Sendikası Soma Şubesi üyeleri de katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, sorunun çözüme kavuşacağının müjdesini verdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*36 gündür direnişimizi devam ediyordu. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda taleplerimizi dile getirdik. Hem Soma'da hem de Ermenek'te yaşadığımız sorunları anlattık. Çözüm önerilerimizi sunduk.

*Bir anlaşmaya vardık. Şimdi süreci takip edeceğiz. Toplantıda sorunun çözüleceğini gördük. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaklaşımı bize karşı çok iyiydi. Sorunu çözümlenmesi için yasa çıkartılması konusunda bu hafta içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bir toplantı yapılacağını söyledi. Direnişimiz olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, toplantının ayrıntılarını yarın Soma ilçesinde düzenleyecekleri basın toplantısı ile açıklamayacaklarını dile getirdi.

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