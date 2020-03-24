Dünyayı sarsan ölümcül Corona virüsüyle aranıza mesafe koyduk… SÖZCÜ’den bir ilk!

Dünya ve Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Tüm devletler önlemler alıyor. Türkiye'de de pek çok iş yeri virüs riskine karşı kapatıldı.

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Herkesin en büyük korkusu, dışarıdan aldığı bir ürünle virüs bulaşması.

SÖZCÜ, okurlarının bu endişesini gidermek ve akıllarda soru işareti kalmaması için dünyada bir ilke imza atıyor.

Virüs riskine karşı çalışanlarımızın evlerinde tamamen dijital ortamda hazırlanan, matbaalarında el, hatta göz bile değmeden tam otomatik makinelerde basılan SÖZCÜ'nün, dağıtım aşamasında dış etkenlere maruz kalma ihtimali var.

Bu yüzden sizleri virüse karşı korumak amacıyla bugünden itibaren gazeteniz SÖZCÜ, 4 sayfalık beyaz bir kapakla çıkacak.

Yani virüs riskiyle aranıza mesafe koyuyoruz. Bu 4 sayfalık beyaz kapağı çekip çıkartın. Tertemiz, pırıl pırıl SÖZCÜ'yü elinize gönül rahatlığıyla alıp okuyun.

Sağlıklı kalın, evinizde kalın, SÖZCÜ'yle kalın…

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI:

Gazete kağıdından Corona virüsü bulaşmaz

Dünyada Corona virüsü salgını hızlı yayılıyor. Sosyal medyada ise virüsle ilgili hatalı bilgiler dolaşıyor. Resmi kurumlardan da bu paylaşımlar için ardı ardına yalanlama geliyor.

Sosyal medyadaki Corona yalanları' arasında, “Gazete, hastalığı bulaştırır” iddiası da yer aldı. Bu yanlış bilgi Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Hastalık Kontrol Merkezi tarafından çürütüldü. Uzmanlar bilimsel verileri kullanarak, “Gazeteye dokunmak güvenlidir” mesajını verdi.

“DOKUNMAK GÜVENLİDİR”

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kovid-19 olan bölgelerde basılan gazete ve benzeri paketlere dokunmak güvenli” mesajını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, “Farklı ısı ve şartlara maruz kalan ve taşınan paketlerden Kovid-19 bulaşma riski çok düşüktür” açıklamasını yaptı.

Merkezi Atlanta'da bulunan America's Center for Disease Control (Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi) tarafından yapılan açıklamada da tüketicilerin gazete, mektup ve benzeri paketlere dokunmasında bir sakınca olmadığı vurgulandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, gazetelere dokunmanın Corona virüsü yayma riskinin çok düşük olduğunun altı çizildi.