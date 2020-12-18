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SÖZCÜ’ye kesilen vergi cezası Meclis gündeminde

Gazetelerin vergi rekortmeni Sözcü'ye 14.5 milyonluk vergi cezası kesildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a "Hangi gazete ne kadar vergi ödedi? Kamudan hangi gazete ne kadar ilan aldı? Gazetelerin gerçek tirajları ne?" diye sordu

Başak KAYA
Güncellenme: 13:32, 18/12/2020
Haberler Gündem
SÖZCÜ’ye kesilen vergi cezası Meclis gündeminde

SÖZCÜ'ye kesilen vergi cezası, TBMM gündemine getirildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘'Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ ve yazarları gerçek habercilik yaptıkları için hedef alınıyor. Yandaşların vergi borçları silinirken, en çok vergi ödeyen gazeteye yönelik haksız, hukuksuz cezalar kabul edilemez'' dedi.

Çakırözer, TBMM'ye verdiği ve Hazine-Maliye Bakanı Lütfü Elvan tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde de ‘'2018 yılında 6 milyon lira vergi ödemesine rağmen, aynı yıl için 12.5 milyon lira vergi cezası kesilmesinin gerekçesi nedir ? Gazetenin merkezi İstanbul olmasına rağmen, Ankara'ya neden özel müfettişler gönderilerek, incelemeler yapılmıştır? Gazeteye Vergi Tekniği Raporu neden verilmemiştir ? Vergi inceleme raporu tebliğ edilmeden gazeteye keyfi bir şekilde ceza kesilmesi vergi hukukuna aykırı değil midir ? Kamu bankaları ve diğer kamu kurumlarının basına verdiği ilanlar hangileridir ? Bu ilanlar hangi gazetelere verilmektedir ?'' sorularını yöneltti.

Çakırözer, ‘'Bu cezalar Türkiye'de gerçeklerin nasıl susturulmak istendiğinin kanıtıdır. Halkın gerçeklerden haberdar olması için yayın yapan gazetelere verilen ağır cezalar basın özgürlüğünün olmadığının da kanıtıdır. FETÖ'cülük çamuru atıldığında, Basın İlan Kurumu tarafından ilan gelirlerine ambargo konulduğunda susmayan SÖZCÜ, bundan sonra da susmayacaktır'' dedi.

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