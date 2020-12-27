‘Sudan ve Nijer çiftçisine değil kendi çiftçimize sahip çıkalım’

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Muğlalı çiftçilerin sorunlarını anlattı.

“ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ KDV, KATKI PAYI GİBİ VERGİLER KALDIRILMALIDIR”

Genel Kurul’da önerilerini dile getiren Girgin, “Seçim bölgem Muğla’da 13 gölet ve baraj inşaatı tamamlanmamıştır. Bunlar acilen tamamlanmalıdır. Sulama birliklerinin tahsil ettiği ücretler yüksektir, ücretler makul seviyelere çekilmeli, eskiyen ve su kaybına neden olan sistemler rehabilite edilerek sulama oranı ve randımanı artırılmalıdır. Sulama ve elektrik borçları nedeniyle desteklere bloke konulmakta veya borçlar desteklerden kesilmektedir, bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatları artmıştır, üreticilere fatura ödemelerinde yaşanan en ufak bir aksaklıkta elektrikleri kesilmekte ve abonelikleri iptal olmaktadır. Elektrik fiyatlarındaki KDV, katkı payı gibi vergiler kaldırılmalı ve faturalar aylık değil, yılda iki defa hasat zamanı ödenmelidir. Narenciye meyve sebze üretimi havza bazlı destek kapsamına alınmalıdır. Zeytinyağı fiyatları düşük seyretmektedir, üretimin devamı, fiyat istikrarı sağlanması için TARİŞ ve Marmara Birlik gibi piyasa düzenleyici kuruluşlar devreye alınmalıdır. Çiftçinin sesine kulak verin” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ BORÇLARI UZUN VADELİ FAİZSİZ YAPILANDIRILMALI”

Çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan çiftçi borçlarının faizsiz yapılandırılması gerektiğini ifade eden Girgin, tarımsal desteklerin ekim sezonundan önce açıklanarak zamanında ve toplu ödeme yapılmasını ve desteklerden yüzde 2 – 4 oranında kesilen gelir vergisinin de kaldırılmasını gerektiğini söyledi.

“SUDAN VE NİJER ÇİFTÇİSİNE DEĞİL KENDİ ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKALIM!”

Çiftçinin prim ödemelerinde esas alınan pamukta 500 kilogram, dane zeytinde 400-700 kilogram ve zeytinyağındaki 80-140 kilogram verim kısıtlamalarının kaldırılmasını istediğini aktaran Girgin, “Hayvancılık işletmelerinde kullanılan su ücretlerinin yüzde 50 indirimli olmasını istiyor. Kırsal kalkınma hibe desteklerinde KDV muafiyeti istiyor. TARSİM kapsamının genişletilmesini, prim oranının düşürülmesini ve devlet desteğinin artırılmasını istiyor. Çiftçimizin dertleri ortadayken iktidar ise Sudan yetmedi Nijer’den 1 milyon hektar arazi kiralıyor. Nijer’den neden gidip de 1 milyon hektar arazi kiralanır? Türkiye’de yer mi kalmadı? Bu halkın yararı için çiftçimize destek vermekten başka yol yok!” dedi.