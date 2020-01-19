Sultanbeyli’de cemevine çirkin saldırı!

Sultanbeyli Pir Sultan Abdal Cemevi’nin bahçesinde bulunan yönetim ofisinin kapısını kırarak cemevine giren saldırganların, yere boyayla ‘Bitmedi' yazdığı belirtildi. Saldırganların daha sonra yönetim ofisini tahrip edip, bina kapısına sprey boyayla ‘Öl' yazdığı öğrenildi.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sultanbeyli İlçe Bakanı Hayati Bozkaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Dün gece Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevinin, kapılarını kırarak içeri girip, boyalarla ölüm tehditleri ve bitmedi tarzında yazılar yazılmıştır.

* Bu kalleşçe saldırıyı yapanları kınıyoruz. Cemevi yönetimine ve alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

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