Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 17 milyon TL’yi geçti! (08.09.2020)

Süper Loto’nun 17. çekiliş sonuçları dakikalar önce belli oldu. Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde şanslı rakamlar 23-27-30-36-49-54 olarak belirlendi. Büyük ödül miktarı ise 17 milyon 827 bin 12 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 17. çekiliş sonuçları şu şekilde; 23-27-30-36-49-54





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto'da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL.