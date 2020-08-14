Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye büyümeye devam ediyor…

Süper Loto’da büyük ikramiye 28 milyon 89 bin TL olarak açıklandı. Son 5 çekilişte 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı. Oyun sisteminin değiştiği Süper Loto’nun dün akşamki çekiliş sonuçlarını ve ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçlarına dair detaylar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS

Süper Loto'nun 6. çekilişine göre şanslı numaralar, 13-26-29-33-35-50 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.