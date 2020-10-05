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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 26 milyonu aştı!

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "6-23-29-40-46-51" olarak belirlendi. Yeni sistemin gelmesiyle devleşen ikramiye 26 milyonu aştı ancak açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

09:09 -
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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 26 milyonu aştı!

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 4 Ekim tarihli 28. çekiliş sonuçları şu şekilde;  16-23-29-40-46-51

BÜYÜK İKRAMİYE ARTIYOR!

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı her geçen gün artıyor. Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 26 milyon 16 bin 113 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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