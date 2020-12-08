Tarihi cami yangınında vakıf yönetimi kusurlu bulundu

İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nin 15 Kasım günü küle döndüğü yangına ilişkin “mala zarar verme” ve “genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme” suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bir elektrik mühendisi, bir itfaiye amiri, bir makine ve ısı sistemleri mühendisi ile bir yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor tamamlandı.

BAĞDADİ YAPI ALEVLERİN YAYILMASINA NEDEN OLDU

Caminin bağdadi yapı sınıfına girdiğinin kaydedildiği raporda, bu nedenle alevlerin kısa sürede caminin her tarafını sardığı aktarıldı. Caminin alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları, görüntü sistemi ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü, daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü kaydedildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIĞI AKTARILDI

Yangının 2 saatte kontrol altına alındığı anlatılan raporda, yangının başlangıç noktasının elektronik ses sistemi ya da sistemin bulunduğu bölgedeki kablolarda oluşmuş ya da burayı besleyen başkaca kablolarda olabilecek elektriksel bir kaçağın meydana getirdiği ısı kaynağı yanmayı başlatarak genişlemesi sonucu yangına dönüşmüş olabileceği aktarıldı.

YANGININ BİLGİSİZLİK SONUCU ÇIKTIĞI ANLATILDI

Yangının ilk merkezinin kadınlar bölümü ve çoklu elektrik kablolarının kaçak akım oluşması sonucu kadınlar kısmının üst katı lojmandan başladığı anlatıldı. Raporda, olayın kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu meydana geldiği ve yangının büyüdüğü belirtildi.

‘ELEKTRİK KABLOSUNDA MEYDANA GELEN ISINMADAN KAYNAKLI…'

Yangın raporunda, yangının çıkış yeri olarak tarif edilen bölgedeki ses sistemi, kamera kayıt sistemi ya da klima sistemindeki kablolarda veya bu düzenekleri besleyen elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklı kablo izolasyon malzemesinde ergime meydana geldiğinin anlatıldığı kaydedildi.

Raporda, “Elektrik kesilmiş olmasına rağmen ısınmış/ergimiş kablo izolasyonun daha sonra alev kaynağına dönüştüğü ya da elektriğin kesildiği panodan beslenmeyen başkaca bir elektrik kablosundaki ergimeden meydana geldiği, panolarda kaçak akım rölesi olmadığı beyanı ve elektrik tesisatının çok eski olmasından ötürü muhtemel bir kaçaktan, izolasyon malzemesinde ergime olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

‘TEKNİK KONTROL ÇALIŞMALARINI VAKIF YÜRÜTMELİ' DENİLDİ

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı’na ait olmasından ötürü camide Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca personel temin işini yürüttüğü belirtildi. Camide gereken teknik kontrol çalışmaların vakıf tarafından yürütülmesi gerektiği belirtilerek, camide yapılacak teknik kontrol işleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının bir yetkisinin olmadığı kanaati anlatıldı.

BİLİRKİŞİ ‘VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU' DEDİ

Raporda, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait camide alınması gerekli teknik tedbirlerin vakıf yönetiminin alması gerektiği, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde ‘kusurlu' olduğu tespiti yapıldı.