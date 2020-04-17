Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 45 firmaya ait 55 ürünü açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında gıdada taklit ve tağşiş yapan 45 firmanın kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.509 firmaya ait 3.356 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Taklit tağşiş listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİN LİSTESİ