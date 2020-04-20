Tartışma yarattı… Fay hattındaki dolgu alana kimyasal depo

Mert ÖZ

Tekirdağ'da özelleştirilen Tekirdağ Uluslararası Limanı, şimdiki adıyla Ceyport Tekirdağ Uluslararası Limanı'nda kurulması planlanan likit tank çiftliği projesi kapsamındaki kimyasal depolama alanının temelleri deniz kıyısında atıldı.

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve özelleştirilmesinin ardından Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ adını alan limana likit tank çiftliği kurulması planlanıyor. Proje kapsamında oluşturulması planlanan 90 bin metrekarelik dolgu alanın inşaatına başlandı. Bölgeden ulaşılan görüntülerde kimyasal depolama alanının kıyının hemen yanında oluşturulan dolgu alanda temellerinin atıldığı görüldü.

AKTİF FAY HATTI GEÇİYOR

Kimyasalların depolanacağı alanın 500 metre ötesinden aktif fay hattının geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olan proje, bölge sakinini de kaygılandırıyor.

Projede kullanılacak alanın yakınlarında bir ilköğretim okulu, bir lise, hastane ve adalet sarayı gibi çok sayıda kamu kurumu bulunuyor.

SALGIN SÜRECİ ERTELEDİ

SÖZCÜ'ye projeyle ilgili açıklamalarda bulunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve öğretim üyesi Cemal Polat şunları söyledi:

* Su canlıların yaşam alanı yok ediliyor. Tekirdağ bir balıkçılık merkezi. Ne insanların nefes alabildiği bir yer, ne balıkların hareket edeceği bir alan kalmadığı gibi, özellikle Tekirdağ'ın altyapısında, trafiğinde, hava kirliliği bakımından büyük olumsuzluklar içeriyor.

* Halkın Bilgilendirme Toplantısı corona virüsü nedeniyle ertelendi. Toplantıdan sonra STK'lar olarak dava açma sürecine girmeyi düşünüyorduk. En önemli şey buradaki yerel yönetimlerin duyarsız kalması. Yerel yönetimlerin halkın menfaatlerini düşünmesi, halkın yanında olması gerekiyor.

* Şu anda dolguların üzerine bina yapılıyor. Dolgular yapılıyorken dahi Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat alınması gerekiyor.

İTİRAZLAR YANITSIZ KALDI

Tekirdağ'ın 1. dereceden deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Polat, “Trakya Jeolojik olarak 1. Derece “Deprem Risk Alanı” içinde olması nedeni ile söz konusu proje bölge için büyük risk oluşturmaktadır. Yaratacağı olumsuzluklar ile bölge ve deniz büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağı muhtemeldir. Kent yaşam alanı içinde bulunan bu projenin iptal edilerek, kent halkının kullanabileceği sağlıklı yaşam alanına dönüştürülmelidir” dedi.

Projenin 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergen Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000'lik Tekirdağ Çevre Düzen Planına da aykırı olduğunu ifade eden Polat, birçok STK'nın ortak yaptığı itirazlara cevap gelmediğini belirtti.