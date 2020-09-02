Tartışmalı yurt ihalesini, İBB şirketi kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde belediye mülkiyetinde bulunan parsel üzerinde inşa edilen Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi'nin 3 katını “Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu” olarak 3 yıl süreyle işletmek üzere bugün ihaleye çıktı.

İhalede tahmini bedel, yıllık 50 bin TL olmak üzere 3 yıllığı 150 bin TL olarak duyurulmuştu. Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın yönettiği ihaleye teklif sunan tek katılımcı, İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş, oldu. İhaleyi de Boğaziçi Yönetim A.Ş yıllık 55 bin+KDV teklifi ile 3 yıllığına kazandı.

AKP'Lİ ÜYE: HUKUKA UYGUN DEĞİL

İhalede teklifin açıklanmasından önce söz alan AKP'li Meclis Üyesi Ömer Lütfi Arı, ihalenin hukuka uygun olmadığını savunarak, “İhale kararı alındığında belirttiğimiz gerekçelerle bu ihalenin hukuka uygun olmadığı inancındayız. Dolayısıyla bu ihale ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Karar alınırken yazılan şerhimiz geçerlidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde bazı dernek ve vakıflar ile imzalanan protokolleri iptal etmiş ve tahsis edilen binaları geri almıştı.

Bu binalardan biri de TÜRGEV'e tahsis edildiği iddia edilen Beyoğlu Örnektepe'deki gençlik merkezi ve zeminaltı otoparkıydı.

İBB tarafından o dönem 17.2 milyon lira harcanarak yapılan merkezin bulunduğu parsel, İmamoğlu döneminde İBB Meclisi tarafından birçok büyükşehir mülkiyetinde arazi gibi AKP'li ilçe belediyesine tahsis edilmişti.

İmamoğlu da oy çokluğu ile alınan meclis kararlarını mahkeme taşıyarak tahsis kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile İBB Başkanlığı'na dava açmıştı.

İmamoğlu söz konusu tahsis kararını “eşkıyalık” olarak nitelemiş ve “Kararı, yürürlüğe koymayacağız. İBB olarak vakfımız var, kendi yönetimimiz var biz orada yurt ve kreş hizmetlerine başlayacağız. A vakfı, B vakfı işine baksın kendi işlerini yürütsünler” demişti.