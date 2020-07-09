Tekerlekli sandalye onarım atölyesi kuruldu

Garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelere, akü, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği de ücretsiz yapılacak. Bu hizmet ekipler tarafından vatandaşların evlerinde de verilecek.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, ‘(0312) 507 10 01' numaralı telefondan temas kurabilecekler.

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.