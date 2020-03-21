Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın önceki gün yaptığı açıklama ile gözler İzmir'e çevrildi.

Oran, Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli bir gümrük muhafaza memurunda corona virüsü tespit edildiğini, 45 kişinin de aileleri ile birlikte evlerinde gözlem altına alındığını duyurdu.

Ulusoy Çeşme Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na haftanın üç günü ro-ro gemisi seferleri düzenleniyor, yüzlerce TIR ile taşımacılık yapılıyor.

“BAKANLIK TALİMATI İLE LİMAN KAPATILMADI”

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır yaptığı açıklamada liman ile ilgili son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Bayır şu ifadeleri kullandı:

* Tüm bu karantina önlemlerinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı. 20 Mart Cuma günü Ulusoy Limanı'na İtalya'dan dorse yüklü bir gemi yanaştı. Karantinaya alınan 45 liman çalışanı, geminin boşaltılması için yeniden görevlerine çağırıldı. Böylelikle karantina işlemi askıya alınmış oldu.

* Limana yanaşan geminin ilaçlandığı ve personelin gemiden indirilmediği açıklansa da corona virüsü şüphesiyle kapatılması gündeme gelen Ulusoy Çeşme Limanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın talimatı ile faaliyetlerine devam etti. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda gümrük memuru Ulusoy Çeşme Limanı'na sevk edildi.

ULUSOY ÇEŞME LİMANI MECLİS GÜNDEMİNDE

Bayır, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemi ile soru önergesi vererek olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. “Geminin içindeki malların virüs taşıma ihtimali yok mudur? Ticaretiniz insan hayatından daha mı önemli” sorularını gündeme getiren Bayır, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye'ye giriş yapan dorseler İtalya'dan yüklendiğine göre virüs taşıma ihtimali yüksek değil midir?

* Sizin ticaretiniz insan hayatından daha mı değerli?

* Ayrıca, dorselerin içindeki emtia ve malların bu virüsü taşıma ihtimali yok mudur?

* Taşınan ürünlerin ne gibi aciliyeti vardır ki, bu gemi özel bakanlık talimatı ile boşaltılmış ve ciddi anlamda risk alınmıştır.

* Karantina'dan geri çağırılan personeller büyük bir risk altındadır. Bu kişilerin virüsü yayma ihtimali neden göz ardı edilmiştir.

LİMANDA NELER YAŞANIYOR?

İşte, madde madde Ulusoy Çeşme Limanı ekseninde yaşananlar:

* Ulusoy Denizcilik Grubu'nun işlettiği Çeşme Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na gerçekleştirilen gemi seferleri aralıksız devam ediyor. Şirkete ait “Ulusoy 14”,”Ulusoy 15” ve “Saffet Bey”adlı ro-ro gemileri ithalat-ihracat faaliyetinde kullanılıyor.

* Gemilere yaklaşık 250 TIR dorsesi yükleniyor. Gemiler Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sabah 04:00 – 06:00 saatlerinde Çeşme Limanı'ndan ayrılıyor. Trieste Limanı'ndaki paket indirme-yükleme işlemleri bir gün ya da bir buçuk gün sürüyor. İtalya ve çevre ülkelerden alınan ithal ürün paketleri de aynı şekilde Çeşme'ye getiriliyor.

* İki hafta öncesine kadar sistem şöyle işliyordu: TIR şoförleri için 10 kamarası bulunan gemilere 10 sürücü biniyor, diğer 15 şoför havayolu ile İtalya'ya giderek Trieste Limanı'na ulaşıyordu. Ancak geçen hafta Çeşme'de yaşanan bir vaka üzerine bu uygulamada değişiklik yapıldı.

* Ulusoy Denizcilik Grubu ve kara taşımacılığı şirketleri, TIR şoförlerini İtalya'ya uçakla gönderme kararı aldı. Hükümetin İtalya ile havayolu seferlerini durdurması üzerine taşımacılık şirketleri başka bir yol buldu. Şirketler, TIR şoförlerini İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nan Hırvatistan'a, oradan da karayolu ile İtalya'ya gönderiyor.

* Liman işletmesi ve taşımacılık şirketi, hükümetin İtalya'ya gidiş-geliş yasağını delerken, şoförlerin bilet işlemlerini Ulusoy Denizcilik Şirketi yapıyor. Yeni uygulama şöyle işliyor: TIR şoförleri Ulusoy Çeşme Limanı'na girerek gemilere dorseleri bırakıyor, ardından havaalanına götürülüyor, uçakla Hırvatistan'a, oradan karayolu ile İtalya'ya geçiyor. Trieste Limanı'nda, Çeşme'de gelen Ulusoy gemilerine ulaşan şoförler, gemi içindeki dorseleri TIR'lara bağlayıp yola koyuluyor. Dorselerdeki ticari ürünler İtalya ve çevre ülkelere dağıtılıyor. Ayrıca, birçok ithal ürün alınarak, aynı yolla Ulusoy Çeşme Limanı'na getiriliyor. Şoförler gittiği ülkelerde farklı ortamlara girerek çok sayıda kişi ile temas ediyor. “Gemilerde şoför taşınmıyor” diyen yetkililer, hükümetin koyduğu kuralları delerek gerçekleştirdiği bu uygulamaları hakkında ise açıklama yapmıyor.

* Her birinde 25 kişinin çalıştırıldığı gemi personeli Çeşme Limanı'na döndüğünde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Bu işlemi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapıyor. Fakat iki hafta önce kullanımına başlanan termal cihazlar, corona virüsünün kesin tespiti için yeterli bir önlem değil. Çünkü corona virüsünün 14 gün kuluçka süresi olabiliyor, bu nedenle gümrük girişinde virüs bulaştığı tespit edilemeyebiliyor. Zira hastalığın etkisi günler sonra da ortaya çıkabiliyor.

* Ulusoy Denizcilik Grubu yönetimi, Sağlık Bakanı'nın ısrarla vurguladığı “Yurtdışından dönenler evine gitsin, sokağa çıkmadan 14 gün gözetim altına girsin” kuralına uymuyor. Gemi personeli ara verilmeksizin Çeşme-Trieste seferlerine devam ettiriliyor. Yetkililer, aralıksız olarak Çeşme-Trieste arasında sefer yapan gemi personelinin, gemilerden hiç inmediğini iddia ediyor.

* TIR şoförleri de yurda döndükten sonra 14 gün boyunca evde gözlem altında kalma kuralına uymuyor. Şirket patronları TIR şoförlerini ara vermeksizin ve aynı yöntemle çalıştırmayı sürdürüyor.

* Çeşme-Trieste arasında mekik dokuyan gemilerde dezenfekte işlemi yapılmıyor.

* Gemilerin içine konulup taşınan TIR dorseleri ve taşınan ürün paketlerinin dezenfekte işlemi yapılmıyor.

* Ulusoy Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na düzenlenen feribot seferleri 15 Mart 2020 gününe kadar sürdürüldü. Seferler bu tarihten sonra durduruldu.

* Kadir Demir Uluslararası Taşımacılık Şirketi'ne bağlı personel olan, 2 Ağustos 1970 doğumlu TIR şoförü Ş.Ö'de corona virüsü saptandı. Çeşme-Trieste arasında çalışan şoförlerden biri olan 50 yaşındaki Ş.Ö. İzmir Tepecik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Kısa süre sonra Ş.Ö. hastaneden kaçtı ve işine devam ettirilmek üzere 15 Mart 2020 günü Ulusoy Çeşme Limanı'na geldi. Ş.Ö'yü limanda gören gümrük muhafaza memurları, corona virüsü taşıyan şoförün karantinadan kaçtığını anlayıp, büyük bir endişeye kapıldı. Bunun üzerine Ş.Ö. tekrar karantinaya gönderildi.

* 16 Mart 2020 Pazartesi günü, limanda görevli doktor, dört gümrük muhafaza memurunda yüksek ateş tespit etti. İkisi kadın, ikisi erkek olan dört memur, Ulusoy Çeşme Limanı'na getirilen bir ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bu olguyu Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran kamuoyuna açıklayarak halkı tedbirli olması yönünde uyardı.

* Dört memur hastaneye ayrı ayrı değil, tek bir ambulansta götürüldü.

* Memurlar Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Burada da tek tek değil, ikişerli odalarda tutuldular. İki erkek memur bir odada, iki kadın memur bir başka odada birlikte kaldı. Dört memur öğle ve akşam yemeklerini aynı masada yedi.

* Karantinadaki dört memurun kan örnekleri alınarak corona virüsü (COVID-19) testi için Ankara'ya gönderildi. Testler önceki gün tamamlandı. Üç memurun test sonuçları negatif, bir memurun ise pozitif çıktı. corona virüsü taşıdığı saptanan 30 yaşındaki kadın gümrük memuru Bornova Tuncay Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine sevk edildi.

* Diğer üç memur Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantinada tutulmaya devam ediliyor. Sonucu pozitif çıkan arkadaşları ile aynı ortamda bulundukları için yeniden kan örnekleri alınan üç memur yeni bir teste daha tabi tutuluyor. Bu test sonucunun 22 Mart 2020 Pazar günü açıklanması bekleniyor.

* Bu vakanın ardından Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli personel işten çektirildi ve evlerinde gözlem altına alındı. Evlerinde gözlem altına alınanların arasında corona virüsü testi pozitif çıkan kadın memurun temas ettiği kişiler de eklendi. Bu kapsamda, toplam 45 kişinin, aileleri ile beraber gözetim altına alındığı bildirildi. Gözlem süresi 14 gün sürecek.

* Personelin evlerinde gözlem altına alınmasının ardından, liman hizmetlerinin durması gündeme geldi. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, işleyişin devam ettirilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine, gözlem için evlerine gönderilen gümrük memurlarının yerine, İzmir'den, çevre il ve ilçelerden çok sayıda gümrük memuruUlusoy Çeşme Limanı'na sevk edildi.

* 30 yaşındaki kadın gümrük memurunda corona virüsü tespitinin ardından 45 kişi evlerinde gözlem altına alındı ancak geri kalan personel gözetim altına alınmayarak çalıştırılmaya devam ediliyor. Ulusoy Çeşme Limanı'na 25 kaçakçılık ve narkotik gümrük muhafaza memuru, 45 özel güvenlik personeli, 40 işletme personeli, 15 deniz acentesi personeli, palamar, bot ve gemici olarak görev yapan yaklaşık 50 personel bulunuyor. Bu personeller, vakanın ardından evlerinde gözetim altına gönderilmedi.