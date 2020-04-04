TIR şoförlerinden SÖZCÜ’ye teşekkür: İyi ki varsınız!

İtalya'nın Trieste limanında, TIR dorseleri RO-RO gemisiyle Türkiye'ye getirilen, kendileri ise kaderlerine terk edilen 198 şoför, gönderilen uçak ile Türkiye’ye getirildi.

SÖZCÜ’nün, 27 Mart günü “Malı aldılar, canı bıraktılar! İtalya'da 200 şoför mahsur” haberiyle gündeme getirdiği TIR şoförleri, Kırıkkale’de öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

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“İYİ Kİ VARSINIZ”

Yaklaşık on beş günlük, açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadelelerini SÖZCÜ’nün gündeme getirmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti devletinin harekete geçtiğini söyleyen Bekir Başaran, karantinada bulunduğu KYK yurdundan “Sesimizi duyuran SÖZCÜ ailesine ben ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” mesajını gönderdi.

OTOBÜSLERLE MARSİLYA’YA ORADAN UÇAKLA TÜRKİYE’YE

Mahsur kaldıkları İtalya’nın Trieste limanından otobüslerle Fransa’nın Marsilya kentine getirildiklerini söyleyen Başaran, “Dün 198 şoför ile Fransa’da mahsur kalan 10 kişi devletimizin gönderdiği uçak ile Ankara’ya getirildik. Buradan Kırıkkale’deki KYK yurduna getirilip karantinaya alındık” diyerek karantina sonrası herkesin memleketine gideceğini söyledi.