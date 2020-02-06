TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: “Suriyelilere iş imkanı verilmeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem ve parti yönetimini başkanlık makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Öztürk, Suriye’de yaşanan savaştan dolayı ülkemize göç eden Suriyelilerle sanayi ve ticaret dünyasının daha çok kaynaşması gerektiğini kaydetti.

“BİRÇOK DEVLET ADAMINA İLETTİK AMA SONUÇ ALAMADIK”

Ülkemize göç eden Suriyeliler içinde kalifiye eleman olarak çalışabilecek nitelikte eğitimli insanların da olduğunu kaydeden Öztürk, Suriyelilerin ülkemizde çalışmasına imkân verilmesi halinde; sanayicinin de devletin de Suriyelilerin de kazanacağını ifade etti.

Konuyu birçok devlet adamına iletmesine rağmen bir sonuç alınamadığını kaydeden Öztürk, olası göçmen sorunlarının önüne geçilebilmesi için yıllık vize uygulanabileceğini böylelikle sorun çıkaran göçmenlerin kamplara gönderilebileceğini dile getirdi.

“EKONOMİ MART’LA BİRLİKTE CANLANIR”

Suriyelilerin; ülkemizde asgari ücretle çalışırken, işverenin kıdem tazminatı ödemeyerek, devletin de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kazanacağını ifade eden KTO Başkanı Öztürk, “İşveren 800 lira kazanırken, Suriyeli kardeşimiz de evine ekmeğini rahat bir şekilde götürebilecektir” dedi.

Ülkenin ekonomik ve küresel konularda zor bir süreçten geçtiğine de değinen Öztürk, “İnşallah mart ayından itibaren toparlanmaya başlarız. İnşaat sektöründeki canlanma bütün sektörlere de yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

“HER HİZMETİN YANINDAYIZ”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem de, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkenin gelişmesi için yapılan her hizmetin Yeniden Refah Partisi olarak destekçisi olacaklarını, yanlış stratejilerin de karşısında duracaklarını kaydetti.

Sanayicinin kredi borcu batağından kurtarılmasının bankaların işletmelere ortak olmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Özerdem, böylelikle işletmelerin daha fazla çalışma azmine kavuşacağını dile getirdi.