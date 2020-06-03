TOKİ arazisine yabancılara villa yapımı iddiası TBMM’de

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike'de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen TOKİ arazi ihalesini Meclis gündemine taşıdı.

TOKİ'nin 41 bin metrekarelik alanlı 89 ayrı parseli rekabeti engelleyerek toplu halde ihaleye çıkardığı ve yerel yönetimin görüşünü almadığı iddialarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soran CHP'li Özer, “TOKİ neden kendi yönetmeliğinde yazılı olan kuralı hiçe saymıştır” dedi.

Özer, TBMM Genel Kurulu'nda da arazinin ihale edilmesinin sebebi olarak Finike Belediyesi tarafından ileri sürülen yabacılara satılmak üzere yazlık villa yapılması iddialarını dile getirdi.

KAMU ZARARI OLUŞTURACAK NİTELİKTE

CHP'li Özer'in Bakan Kurum'a verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

* 2008 yılında Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol dahilinde TOKİ'ye devredilen hazine arazilerinden Antalya Finike'de bulunan toplam 41 bin metrekarelik alanlı 89 ayrı parselin 12/12/2019 tarihinde toplu halde ihalesi gerçekleştirilmiştir.

* İhalenin hukuka aykırı ve kamu zararı oluşturacak nitelikte olduğu, muvazaalı işlem şüphesi içerdiği, TOKİ kuruluş ve işleyiş amacına aykırılığı, TOKİ satışlarıyla ilgili yönetmeliğe uyulmayarak yerel yönetimden görüş alınmadığı, ihalenin ilan edilmediği, toplu halde satış ile rekabete imkan tanımadan ihale edilen arazide yabancılara satış için yazlık villa inşa edilme planlarının bulunduğu iddialarıyla Finike Belediyesi tarafından yürütmeyi durdurma ve sonrasında iptali davası açılmıştır.

TOKİ'YE AÇILAN DAVA SAYISI NEDİR?

CHP'li Özer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıtlaması için şu soruları yöneltti;

* Bugüne kadar hazineden TOKİ mülkiyetine geçen taşınmazların toplam yüzölçümü nedir? Antalya ilindeki TOKİ arazisi toplam yüzölçümü ve ilçelere dağılımı nedir?

* TOKİ'nin mülkiyetindeki arazilerini ihale etme mevzuatı ve işleyişi nedir?

* TOKİ'nin iddia edildiği üzere Finike Belediyesi'nin görüşünü almadan 41 bin metrekarelik alanlı 89 parseli toplu halde satışa çıkardığı doğru mudur? Bu doğruysa, TOKİ neden kendi yönetmeliğinde yazılı olan kuralı hiçe saymıştır?

* Finike'deki söz konusu TOKİ arazisinin satış nedeni nedir? İddia edildiği üzere bu arazide yabancılara satılmak üzere yazlık villa yapılması mı amaçlanmıştır? Satıştan elde edilen gelir nedir?

* Söz konusu satışla ilgili dava dışında son beş yılda TOKİ'ye açılan dava sayısı nedir, bunlar nasıl sonuçlanmıştır?

* TOKİ 2008 yılında imzaladığı protokol kapsamında, bugüne kadar mülkiyetindeki kaç araziyi satmıştır? Toplam parsel, yüzölçümü ve bedeli nedir?

* Antalya kapsamında satışı gerçekleştirilen TOKİ arazileri nelerdir, büyüklükleri ve elde edilen gelir nedir?