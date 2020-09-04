Toplu ulaşıma binen Bilim Kurulu Üyesi: Kurallara uyulmuyor

Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda önlemin alındığı yerlerden biri de, toplu ulaşım araçları. Ancak son dönemde metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda aşırı yoğunluk dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de toplu taşıma aracı kullanarak gözlemlerini paylaştı. Öztürk, toplu ulaşım araçlarındaki ‘sosyal mesafesizlik’ tehlikesine dikkat çekti.

“YENİ NORMAL DÖNEM YANLIŞ ANLAŞILDI”

Prof. Dr. Recep Öztürk, vatandaşların yeni normal dönemi ‘normal dönem’ olarak algıladığını dile getirerek, özellikle toplu taşıma araçlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Zorunlu olmadıkça toplu taşıma aracı kullanmadığını ifade eden Öztürk şunları söyledi:

* Temel olay, tüm dünyada salgının kontrol altına alınmasında kapanmalar ve yasaklamaların etkili olduğunu biliyorduk. Ülkemizde de böyle.

* Daha sonra yeni normal yani kontrollü sosyal yaşama geçtik, dedi tüm dünya, ülkemiz de böyle dedi. Ama burası tam anlaşılamadı. Kişi, toplum ve kurum düzeyinde yeni normal dönem bazılarınca, “normal dönem” olarak algılandı ve bu çok önemli bir kesim, azınlık değil. Ve maalesef kurallara uyumsuzluk, ülkelerde yeniden vakaların artışına neden oldu. Ülkemizde de böyle.

* Mayıs aylarında 780’lere inen vaka, kısmi serbestlik, yeni normalle bin 500’lere çıktı. Denetim son günlerde ciddi şekilde gündeme geldi.

* Zaten bu serbestleşmeler yapıldığında tüm yetkililer çok net açıkladı. ‘Kurallara uymazsak, doğal olarak tekrar kademeli bir şekilde yasaklar olabilir’ uyarısı yapılmıştı ama bu uyarı kanımca tam anlaşılamadı.

“KURALLARA UYULMADIĞINI GÖRÜYORUM”

Toplu ulaşım araçlarındaki sosyal mesafe kuralsızlığını yetkililere bildirdiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

* Genelde kendi aracımızı kullanıyoruz ama toplu ulaşım araçlarında gördüğümüz ki bu zaman zaman basına da yansıyor, önerildiği şekilde, fiziki mesafeyi korumayı sağlayıcı şekilde kurallara tam uyulmuyor.

* Benim bizzat şahit olduğum bu. Açık açık dile getirdim, yetkililere de belirttim. Kurallara uyulmadığını görüyorum.

* Özellikle fiziki mesafeye uyulmuyor, tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1,5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor. (DHA)

