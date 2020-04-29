Toplumun her kesiminden iktidara aynı çağrı yapılıyor: Maske ücretli olsun parayı sağlıkçı alsın

6 Nisan'da parayla maske satışı durduruldu, 20-65 yaş arasındakilere ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ancak telefonlarına kod gelmeyen vatandaşlar eczanelerden eli boş dönüyor. Son olarak İstanbul Eczacılar Odası kamu kurumu çalışanları ile SGK'lı çalışanlara ücretsiz maske verilmeyeceğini açıkladı. Peki sokağa çıkmak için şart olan maskeyi vatandaş nereden bulacak?

İHTİYACI OLAN ALSIN

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak maske sorununa çözüm önerilerini SÖZCÜ'ye anlattı: SMS kodu ile eczaneden ücretsiz maske alınıyor. e-devlet ve PTT üzerinden de dağıtım var. Sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde görev yapan kişilerin çalıştıkları yerlere valilikler aracılığı ile ücretsiz maske ulaştırılıyor. Ücretsiz maske dağıtımını desteklemekle birlikte; sabit bir ücret karşılığında eczanelerden satışını öneriyoruz. Böylece ihtiyacı olan alır.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, eczanelerin devletçe belirlenen fiyattan vatandaşa maske satabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi. Saydan şöyle konuştu: 10 Nisan itibarıyla eczanelere tek kullanımlık maskeler gönderildi ve vatandaşlara ücretsiz teslim edilmeye başlandı. Ancak sorunlar bitmedi. Vatandaşlarımız fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri kullanıyor. Tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile takıyor.

HER YERDE ZORUNLU

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut da market, hastane, banka ve toplu taşımada maske takmanın zorunlu tutulmasına rağmen birçok vatandaşın maskeye ulaşamadığını söyledi. “Maske devletin belirlediği bir ücretle eczaneler aracılığıyla satılabilir. Bu acilen sağlanmalı” diye konuştu.

SABİT FİYAT OLSUN

CHP'nin eczacı milletvekillerinden olan Gamze Taşçıer ise şunları söyledi: Milyonlarca insana maske ulaştırılamadı. Nasıl ilaçta bakanlık sabit fiyat getiriyorsa, maskeye de sabit fiyat belirlenir. Devletin belirlediği bir fiyatla satış yasağı kaldırılsın. Eczanelerle bu iş çözülür.