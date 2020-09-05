TSK, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisi ile hidrokarbon arama faaliyeti, aylardır bölgede hareketlilik yaratan Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin galeyana gelmesine sebep oldu.

Hali hazırda Libya ve Suriye gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunan Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de de teyakkuza geçti.

Fransa ve Yunanistan’ın provokatif tutumlarına karşı harekete geçen Türkiye, Doğu Akdeniz’e birçok savaş gemisi göndermiş ve NAVTEX ilan edilen deniz alanlarının hava sahasında da savaş uçaklarıyla devriye görevleri başlatmıştı.

TANKLAR EDİRNE’YE GİDİYOR

Tüm bunların yanında İHA’daki habere göre, Türkiye karada da benzer adımlar atarak bugün Suriye sınırındaki bazı tanklarını TIR’lar vasıtasıyla Edirne’ye göndermeye başladı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne’ye sevk edilmesi bekleniyor.