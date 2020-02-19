Tüm gözler oraya döndü… İşte İdlib’de son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “an meselesi” ifadesiyle harekât sinyali vermesi üzerine gözler İdlib’e döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri, yoğun sevkiyatların ardından İdlib’deki çalışmalarını sürdürüyor. TSK, Esad rejimin sivillere yönelik saldırılarını, yarattığı göç dalgasını ve ilerleyişini engellemek için mevzileri ÇRNA ve Fırtına obüsleriyle takviye ediyor.

TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇRNA (Çok Namlulu Roketatar) ve Fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türkiye´den TIR´larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, TSK’nın Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları öncesinde kullandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajıyla İdlib harekâtının an meselesi olduğunu ifade etmişti. (DHA)