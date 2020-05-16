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Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Yaycı, kripto FETÖ'cüleri tespit eden FETÖMETRE programı ve Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları üzerine çalışmaları ile biliniyor.

08:48 -
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Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

(FOTO: Resmi Gazete)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.

LİBYA VE FETÖMETRE

Tümamiral Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ’cüleri tespit eden FETÖMETRE analiz programının yaratıcısı olmasıyla biliniyor. Yaycı, Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak da kabul ediliyor.

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Son güncelleme: 09:09 16.05.2020
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