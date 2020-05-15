Tunç Soyer’den ‘Askıda Fatura’ çağrısı: İzmirli İzmirliye sahip çıkacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarının hayırseverler tarafından ödenmesi için “Askıda Fatura” kampanyasını başlatmıştı.

Kentte yaşayan herkesi kampanyaya katılmaya çağıran Soyer, kampanyanın ilk bağışçıları arasında yer aldı.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU KAMPANYAYA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Corona virüsü ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana belediye olarak öncülük ettikleri dayanışma ağının büyüyüp güçlenmeye devam ettiğini ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

* “Halkın Bakkalı” üzerinden çok büyük katkılar aldık. Artık İzmir'de çığ gibi büyüyen bir dayanışma ağı var.

* Hayata geçirdiğimiz “Askıda Fatura” uygulaması ile de maddi gücü olan vatandaşlarımız, ekonomik sıkıntı çeken hemşerilerimizin ödeyemediği su faturalarını ödemeye başladı.

* Öncelikle belediye çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum.

* İnanıyorum ki İzmirli İzmirliye sahip çıkacak. Bu mübarek Ramazan günlerinde yapacağımız hayırların kabul olmasını diliyorum.

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