Tunceli Eğitim-Sen: Usulsüz atamalar yapan rektör açığa alınmalıdır

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Tunceli Şubesi, kent merkezinde Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek'in yaptığı akademik atamalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

“LİYAKATI ESAS ALMAYAN BİR ANLAYIŞIN BİLİM GİBİ BİR İDDİASI OLAMAZ”

Usulsüz ve liyakatsiz atamaların adalet ve hukuka olan güveni derinden sarstığını belirten Eğitim Sen Tunceli Şube sekreteri Raife Yılmaz, Munzur Üniversitesi’nde 5 yıldır usulsüz bir şekilde çalışan öğretim üyesinin atamasının sıradan bir hata olmadığını söyledi. Yılmaz açıklamasının devamında şunları söyledi;

* Kamuya niteliksiz, liyakat sahibi olmayan ve belirli kişilerin referansı ile yapılan atamalar suç teşkil ettiği gibi devletin sırtında ekonomik bir yüktür. Bu atamalar toplumda adalet ve hukuka olan güveni de derinden sarsmaktadır. Bu koşullarda ne bilim gelişir ne ekonomi iyileşir ne de demokratik bir ülke olunur.

* Liyakati esas almayan ve farklı fikirlere tahammül edemeyen bir anlayışın bilim gibi bir iddiası olamaz. Bu temelde basında yer alıp son günlerde açığa çıkan ve Munzur Üniversitesi’nde 5 yıldır usulsüz çalıştığı tespit edilen bir öğretim üyesinin ataması sıradan bir hata değildir.

* Bizzat Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek tarafından talep edildiği bilinmektedir. Bu kanunsuz atamanın hangi odaklar tarafından talep edildiği ve bunun gibi kaç atamanın olduğu etkin bir soruşturma sonucu açığa çıkacaktır.

“KARDEŞİ VE YEĞENİ İÇİN ADİL BİR SINAV YAPILMIŞ MIDIR?”

Yılmaz, Munzur Üniversitesi'nde usulsüz olduğu iddiasıyla yapılan atamalara ilişkin sorularını ise şöyle sıraladı;

* Yine Üniversiteye akademisyen olarak atadığı kardeşi ve yeğeni için adil bir sınav yapılmış mıdır? Bu durum akademik etik ve usullere uygun mudur?

* Üniversitede görev yapan onlarca profesör varken tüm akademik birimleri sadece 2-3 profesörün yönetimine vermek nasıl bir güvensizliğin ürünüdür. Alanında eğitim görmüş akademisyenlerin kaçı alanında istihdam edilmektedir?

* Yine alanında ihtiyaç bulunmamasına rağmen bir hemşerisine üniversitenin iki biriminde birden eş zamanlı kadro açmış mıdır?

* Üniversiteye kendi döneminde kaç tane hemşerisini ailece, kimlerin referansı ile atadığını ve bunlara üst yönetim görevi verirken hangi kriterleri esas aldığını açıklamalıdır. Elazığ'da yemek yediği balıkçısını bile akademisyen yaptığı doğru mudur?

* Doktorasını tamamlamış olup akademik yetkinliğe sahip olmasına rağmen yıllardır doktor öğretim üyesi kadrosu verilmeyen araştırma görevlileri için gerekçe muhalif görülmeleri midir?

* Fakülte sekreterliği görevine atadığı ve şoförlük görevi dışında bir memuriyet tecrübesi olmayan şoförünün KPSS belgesi var mıdır? Bu atama kanunda yazan liyakat esasına uygun mudur? “Ben layık gördüm atadım” gibi keyfi bir tutum olamaz.

*Yine 2019 yılında yapılan görevde yükselme sınavında, sözlü sınav komisyonuna kimin hangi puanı alacağı talimatını vermiş midir?

* Yine mahkemenin ısrar kararı ile fakülte sekreterliği görevine atanan Eğitim Sen şube yöneticimizin mahkeme kararının bozulması için yüksek yargıdan hatır kararı çıkarılmış mıdır? Böyle bir karar çıkarılmışsa kimlerin aracı olduğu açıklanmalıdır”

“REKTÖR VE SORUMLULAR AÇIĞA ALINMALIDIR”

Rektör İpek ve sorumluların açığa alınmasını isteyen Yılmaz, “Yükseköğretim Kurulundan talebimiz bütün bu iddiaların ve onlarcasının etkin şekilde soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurularak, şahitlerin dinlenmesi, delillerin toplanması ve soruşturmaları etkileyebilecek Rektör Ubeyde İpek ve diğer sorumluların açığa alınmasıdır” dedi.