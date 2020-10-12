Türk Diyanet Vakfı’ndan Suriye’ye 30 milyon liralık konut!

Suriye’deki iç savaştan dolayı yurtlarını terk etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayan çalışan savaş mağduru ailelere yönelik başlatılan ‘İyilik Konutu’ projesinin ilk etabı tamamlandı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan ve tanesi 6 bin liraya mal olan her biri 28 m2 büyüklüğündeki 600 konut mağdur ailelere teslim edildi. İki oda, banyo, mutfak ve tuvaletten oluşan 4 bin 400 konutun yapımı ise sürüyor.

VATANDAŞA BAĞIŞ ÇAĞRISI

Bir konut bedelinin 6 bin lira olduğunu, yardım etmek isteyen vatandaşların bağışta bulunabileceklerini belirten TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, “Demir kapısı, su tesisatı ve kanalizasyon gibi alt ve üst yapıları tamamen bitmiş durumda. Oturan ailelerimiz inşallah sorun yaşamadan rahat bir ortamda hayatlarını sürdürebilecek” dedi.

Sayıştay raporuna göre TDV’nin 2019 yılında yalnızca inşaat harcamaları için harcadığı toplam para 269.5 milyon TL oldu. Aralarında 35 cami, 42 Kuran kursu ve iki dükkanın da yer aldığı toplam 141 inşaat için 260.4 milyon TL harcayan vakfın 2019 yılındaki 45 tadilat işinin maliyeti ise 9.1 milyon TL olarak kaydedildi.

ÜÇ YILDA 2.4 MİLYAR HARCAMA

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zarar gören toplam 467 cami ve hizmet binasının tadilat işleri de TDV bütçesinden karşılandı. Tadilat işleri için harcanan toplam paranın 22.7 milyon TL olduğu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan TDV’nin 2019 yılı giderleri, 2017 yılına oranla yüzde 46 arttı. Vakfın 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam harcaması 2.4 milyar TL'ye ulaştı.