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Türk savaş gemileri, Akdeniz’de bekliyor

Türkiye'nin 'Oruç Reis' ile yapılacak çalışma ve araştırmalar için 12- 22 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki NAVTEX ilanının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

Güncellenme: 11:24, 20/10/2020
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Türk savaş gemileri, Akdeniz’de bekliyor

‘Oruç Reis’in 12 Ekim’de yeni sismik araştırma ve çalışmalar için Akdeniz’e açılmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı farklı türlerde savaş gemileri de yeniden Akdeniz’e açıldı. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama- kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor.

FOTO: DHA

Savaş gemileri, bölgedeki koy ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor. Gemilere zaman zaman helikopterlerle eşlik edildiği ve erzak getirildiği görülüyor. Bazı gemilerle demir alınarak, bölgede görev sürdürülüyor.

FOTO: DHA

Gemilerin bekleyişi, en çok bölgeden geçen ve yatlarla Akdeniz’de tura çıkan turistlerin ilgisini çekiyor.

FOTO: DHA

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı gemilerin, Antalya ile Kalkan arasındaki bekleyişinin 22 Ekim’e kadar süreceği değerlendiriliyor. (DHA)

Antalya kalkan oruç Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:21,
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