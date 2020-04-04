Türkiye’de 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasak!

Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaşın üzerindekilerin ardından, 20 yaşının altındakilere de sokağa çıkma yasağı geldi. Türkiye’de 20 yaşın altında 25 milyon 561 bin kişi bulunuyor. Daha önce açıklanan 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkamayacağı şeklindeki tedbirle de 7 milyon 550 bin vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Son sayıma göre Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Alınan yeni tedbirlerle birlikte Türkiye’de 33 milyon 112 bin 547 kişi artık sokağa çıkamayacak. Bu da toplam nüfusun yüzde 40'ına denk geliyor.

İSTANBUL'UN YÜZDE 36'SI YASAKLI

Virüs vakalarının en fazla görüldüğü 15.5 milyon nüfuslu İstanbul’da, 65 yaş üstü 1 milyon 79 bin 196 kişi bulunurken, 0-19 yaşlarındaki kişi sayısı 4 milyon 452 bin 531. İstanbul nüfusunun 20 yaş ve 64 yaş arası kişi sayısı ise 9 milyon 987 bin 540. Bu durumda İstanbul halkının yüzde 64’ü sokağa çıkabiliyor. 0-19 yaş arası yüzde 29’unu oluştururken, 65 yaş üstü vatandaşların oranı ise yüzde 7.

İzmir’de 20 yaş ve altında 1 milyon 143 bin 236 kişi, 65 yaş ve üzerinde ise 493 bin 673 vatandaş yaşıyor. 4,4 milyon nüfusa sahip İzmir’de yaklaşık 1,6 milyon vatandaş sokağa çıkamayacak. Ankara’da ise 20 yaş ve altında 1 milyon 667 bin 411, 65 yaş ve üzerinde ise 486 bin 783 kişi var. 5,6 milyon nüfuslu başkentte yaklaşık 2,2 milyon kişinin sokağa çıkması kısıtlanmış oldu. Bu da Ankaralıların yüzde 40'ına geliyor.