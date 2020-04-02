Türkiye’nin kayıp paraları

İşini kaybeden, çalışamaz duruma gelenler için CHP'li belediyelerin açtığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulurken, Cumhurbaşkanı tarafından açılan yardım kampanyasına, resmi kurumların katılımının en üst düzeyde olması için arka arkaya duyurular yayımlanıyor.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, özelleştirmelerden gelen 372 milyar lira, İşsizlik Fonu'nda toplanan 48 milyar 719 milyon lira, deprem vergilerinden toplanan 72 milyar 82 milyon liranın, iktidar eliyle kaybedildiğini savundu.

Sadece iktidar yanlısı vakıflara 2 milyar lira aktarıldığını ifade eden Bingöl, “Bu halkın parasıdır” dedi. Bingöl, kayıp paraların izini şöyle sürdü:

ÖZELLEŞTİRMELER: Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlık kısmı AKP döneminde gerçekleştirildi. Bu gelire rağmen 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi.

İŞSİZLİK FONU: İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2002'den 2018'e kadar toplam 6 milyon 306 bin 996 işsize, 20 milyar 661 milyon lira ödendi. Toplam fondan harcanan para ise 48 milyar 719 milyondur.

Yani fonda biriken miktarın yaklaşık 28 milyar lirası işsize verilmedi. İşsizlik Fonu'ndan başka kaynaklara aktarıldı.

DEPREM VERGİSİ: 1999-2003 yılları arasında, 7 milyar 275 milyon lira deprem vergisi toplandı. 2003'te bu vergi kalıcı hale getirildi.

Son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı buldu. Bu paranın nerede olduğunu sorana soruşturma açıyorlar.

Halkın vergilerinin, Türkiye'nin milyonlarının yandaşa “harçlık” yapıldığını savunan Bingöl, AKP döneminde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kamu kaynaklarından iktidar yanlısı vakıflara 847 milyon 592 bin 858 lira aktarıldığını söyledi.

Rant ve para akışının dışında yandaşlara birtakım kamu kurumları arsa ve bina tahsisleri de yapıldığını hatırlatan Bingöl, İBB'den vakıflara aktarılan paraları şöyle sıraladı:

TÜGVA: 74.3 milyon lira

Türkiye Teknoloji Takımı: 41.3 milyon lira

TÜRGEV: 51.5 milyon lira

ENSAR Vakfı: 28.7 milyon lira

OKÇULAR Vakfı: 16.6 milyon lira

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16.5 milyon lira.

Önder İmam Hatipliler Derneği: 13.2 milyon lira

Türkiye Maarif Vakfı: 26.4 milyon lira

İlim Yayma Vakfı: 9.3 milyon lira

15 Temmuz Derneği: 7.7 milyon lira

İnsan Vakfı: 4.3 milyon lira

Asitane Vakfı: 1.7 milyon lira

Birlik Vakfı: 758 bin lira

Yeni Dünya Vakfı: 1.4 milyon lira

Dar'ül Fünun İlahiyat Vakfı: 2.2 milyon lira

Enderun Vakfı: 726 bin lira.

15 TEMMUZ PARALARI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon liranın da dağıtılmadığını kaydeden Bingöl, “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın adresi ‘boş' çıktı.

Vakıfta toplanan para ailelere aktarılmadığı gibi akıbeti ile ilgili bir açıklama da yapılmıyor” diye konuştu.