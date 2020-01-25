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Üç Bakan Elazığ’da açıklama yapıyor…

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Soylu, Sağlık Bakanı Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ortak açıklama yapıyor. Elde edilen son verileri paylaşan Bakan Soylu, Malatya Doğanyol'da 4, Elazığ'da 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

11:42 -
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Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye intikal etti.
Gece boyunca deprem bölgesinde çalışmaları takip eden üç bakan ortak açıklama yapıyor.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:
Deprem olur olmaz daha önce belirlediğimiz afet müdahale planı çerçevesindeki adımlarımızı attı.

Malatya’da dört, Elazığ’da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili bir tedirginlik yaşayacağımız bir hastamız yok.

398 artçı deprem oldu, 13’ü 4’ün üzerinde. Deprem olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından çıkarıldı.

Son güncelleme: 11:49 25.01.2020
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