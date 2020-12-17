Üç kişilik kadroya üç AKP’li yönetici alındı!

Kemalpaşa Sağlık Grup Başkanlığı'nda şoför olarak görev yapılması amacıyla üç personel kadrosu açıldı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuru ve mülakatların ardından üç şoför kadrosuna AKP'li yöneticiler yerleştirildi.

AKP Kemalpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Bektaş, Fikret Laçinkaya, Necip Nehir işe alınan şahıslar oldu. Fikret Laçinkaya aynı zamanda Kaya Medya Reklam ve İletişim Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı. Laçinkaya patronu olduğu şirketteki faaliyetlerine devam ediyor.

AKP İLÇE BAŞKANI BÖYLE SAVUNDU

SÖZCÜ'ye konuşan AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetimindeki üç arkadaşının bu işe girdiğinden kendisinin haberi olmadığını söyledi. Aksakal, “Herkesin hakkıdır oraya başvurmak. Herkes gibi onlar da başvuru yapmış. Demek ki vasıfları tutuyordu. Bu kişiler de Kemalpaşa'da herhangi birileri gibi bir isim. Bizimle alakası olmayan, tamamen bağımsız olarak İŞKUR üzerinden yapılan bir işlem. Altı aylık geçici bir iş. Bu eleştirilerin art niyetli birileri tarafından yapılan yıpratma politikası olduğundan eminim, yazıklar olsun” dedi.

NEPOTİZM SOSYAL PATOLOJİDİR

Uygulamanın AKP nepotizminin yeni bir göstergesi olduğunu belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “Nepotizm, yani eş dost akraba kayırmacılığı sosyal bir patolojidir. Maalesef bu ne ilk, ne son olacak. Çünkü geçmişteki objektif sınavlarla eleman alımını kaldırdılar. Ne yazık ki, FETÖ döneminde soruların çalınması ile kitlesel nepotizme ses çıkarmayan milletimiz haklarını, hatta çocuklarının haklarını savunmayınca nepotizm artıyor” diye konuştu.