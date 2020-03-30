Üç Ulaştırma Bakanı bir yolu bitiremedi!

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevden alınmasının yankıları sürüyor. Turhan’ın selefleri Binali Yıldırım ile Ahmet Arslan döneminde bitirilemeyen İzmir’deki 20.5 kilometrelik Tire–Belevi yolunun akıbeti değişmedi!

11 yıl bakanlık koltuğunda oturan Binali Yıldırım döneminde söz verilen, iki yıl görev yapan Ahmet Arslan döneminde temeli atılan ve 4 Eylül 2018 tarihinde biteceği açıklanan yolu, görevden alınan Mehmet Cahit Turhan da bitiremedi.

“KENDİSİ GİDERSE DE YOLU BİTİREN ADAM OLARAK ADI KALSIN”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, çok sayıda kaza olması nedeniyle ölüm yolu olarak anılan Tire–Belevi arasındaki tüm çalışmaların durduğunu, iş makinalarının çekildiğini belirterek, şunları söyledi:

* 4 Eylül 2018'de açılacak dediniz üzerinden 18 ay geçti. Sadece 5.4 kilometresi tamamlandı. Binali Bey söz vermişti, Ahmet Arslan temelini atarak Tire'nin kurtuluş gününde açılacağını söylemişti. Ahmet Arslan yolu bitiremedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakan olarak atanan eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan 20 ay görevde kaldı ve bu yolun bitirilmesi için çaba göstermedi.

* Çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ve yaşanmaya devam ettiği yolun bir an önce tamamlanması için defalarca çağrıda bulundum. Şimdi de yeni Ulaştırma Bakanı'na sesleniyorum. Selefi gibi bir gece yarısı habersiz bir şekilde görevden alınmadan önce bu yolun bitirilmesini sağlamalı. Kendisi giderse de yolu bitiren adam olarak adı kalsın.