Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular yumurtadan çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, yaklaşık 2 hafta önce sebze taşımak için kamyonetine bindiği sırada ön camın sileceklerinde bir kumrunun kuluçkaya yattığını gördü.

Birkaç gün içinde de yuvada 2 yumurta olduğunu gören Ateş, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar kamyonetinin kontağını kapatıp, yerinden kıpırdatmama kararı aldı.

YAVRULARA KAVUŞTUK

Sabırla bekleyen çiftçinin kamyonetinin sileceğindeki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Büyük mutluluk ve sevinç yaşadığını ifade eden Ateş şöyle konuştu:

* Komşulardan emanet araç alarak ihtiyaçlarımızı bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Bazen olmadı, olmadığı zamanlarda da kısmet diyoruz, hayırlısı diyoruz. Bunda da vardır bir hayır dedik. Çok şükür yavrulara kavuştuk.

Çiftçi Ateş, şimdi yavruların kanatlanıp uçacağı günü bekliyor.