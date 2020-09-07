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Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular yumurtadan çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçinin uğruna kamyonetinin kontağını kapattığı kumru yuvasındaki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Çiftçi İsmet Ateş, 2 yavrunun çıkışıyla tarifsiz bir sevinç ve mutluluk yaşadığını söyledi.

10:14 -
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Mersin’in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, yaklaşık 2 hafta önce sebze taşımak için kamyonetine bindiği sırada ön camın sileceklerinde bir kumrunun kuluçkaya yattığını gördü.

Birkaç gün içinde de yuvada 2 yumurta olduğunu gören Ateş, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar kamyonetinin kontağını kapatıp, yerinden kıpırdatmama kararı aldı.

(FOTO: İHA)

YAVRULARA KAVUŞTUK

Sabırla bekleyen çiftçinin kamyonetinin sileceğindeki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Büyük mutluluk ve sevinç yaşadığını ifade eden Ateş şöyle konuştu:

* Komşulardan emanet araç alarak ihtiyaçlarımızı bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Bazen olmadı, olmadığı zamanlarda da kısmet diyoruz, hayırlısı diyoruz. Bunda da vardır bir hayır dedik. Çok şükür yavrulara kavuştuk.

(FOTO: İHA)

Çiftçi Ateş, şimdi yavruların kanatlanıp uçacağı günü bekliyor.

Mersin yumurta
Son güncelleme: 10:26 07.09.2020
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