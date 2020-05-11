Umut kuyruğu

Mart ayının ikinci yarısından itibaren corona virüsü salgınının etkisi altına giren Türkiye'de binlerce iş yeri kapandı, yüzbinlerce kişi işsiz kaldı. Şimdi o işsizlerin umudu İŞKUR kuyruklarından geçiyor…

Mesai başlamadan sabahın erken saatlerinde kuyruğa girenler, ya iş bulma ümidi ile kayıt sırası ya da işsizlik maaşı ödeneği alabilmek için saatlerce bekliyor.

KAYIP YÜZDE 70-80'LERE ULAŞTI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan rapora göre Nisan 2019'da 200 bin olan açık iş sayısı Nisan 2020'de 52 bine gerileyerek 148 bin azaldı. Hizmet, sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yüzde 70-80'lere ulaştı.

Kriz İŞKUR rakamlarına da yansıdı. Nisan 2019'da 122 bin işsizi işe yerleştiren İŞKUR, nisan 2020'de 30 bin kişiye iş bulabildi. Türkiye 2020 yılına 4.3 milyon işsiz ile girmişti.

İŞ YOK, PARA YOK, AŞ YOK… KİRA VAR, FATURALAR VAR, ÇARESİZLİK VAR

Ertuğrul Özmak (40)

Ne sabrımız kaldı ne de paramız

İnşaat firmasında çalışıyordum. Kısa çalışma ödeneği için başvuru yapıldı. Eşim çalışmıyor, 2 çocuğum var. Bir aydır kısa çalışma ödeneği için bekledik. Artık sabrımız da geçinecek paramız da kalmadı. Derdimize dair, ne bir çare ne de bir açıklama geliyor. Kısa çalışma ödeneğinin ne durumda olduğunu öğrenmek istiyorum. Umudum sevindirici haber alabilmekte.

Döndü Pamukçu (41)

Evimize giren maaş kalmadı

Salgın öncesinde temizlik işinde çalışıyordum, eve para götürebiliyordum. Corona virüsü salgınından sonra işsiz kaldım. Eşim garson olarak çalışıyordu ama salgın yüzünden lokanta kapanınca onu da işten çıkardılar. Şimdi eve giren maaş kalmadı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çaresiz bir halde iş arıyoruz. En büyük hayalim bu kuyruktan eve iş bularak dönebilmek.

Ceyhan Turhan (36)

Umudumuz işsizlik ödeneği

Noterde katip olarak çalışıyordum. Corona virüsü salgını sonrasında işsiz kaldım. Şimdi işsizlik ödeneği alabilmek için kuyrukta bekliyorum. Umudum işsizlik ödeneği ama alacağım para ile ailemi geçindirmem mümkün değil. Bir umut bekliyoruz, bu kuyruk bizim son çaremiz. Önümüzü göremiyoruz, paramız yok, işimiz yok. Ama ödemek zorunda olduğumuz faturalar var.

Aysun Han (37)

Salgın sonrası işten çıkarıldım

Bir firmada temizlik elemanı olarak çalışırken işsiz kaldım. Salgın sonrası çalıştığım okul kapandı. Firmanın okula eleman göndermesine ihtiyaç kalmadığı söylendi ve bizi de işten çıkardılar. Annemle birlikte yaşıyorum. Allah’tan onun çok düşük de olsa emekli maaşı var. O parayla geçinmeye çalışıyoruz. Ama yetmiyor, iş bulmak zorundayım. Son umudum burası.

Hakan Elaldırsın (42 )

İşsizlik maaşımı aniden kestiler

Turizm firmasında çalışıyordum, salgın sonrası işsiz kaldım. Evliyim eşim ve iki çocuğuma nasıl bakacağım, kara kara düşünüyorum. Bir ay alabildiğim işsizlik maaşı hiçbir açıklama yapılmadan kesildi. Şaşırmış durumdayım. Bunca yıl çalıştık. Karşılığında tek güvencemiz olan işsizlik maaşından da olduk. Maaşımın neden kesildiğini sormak için bekliyorum.