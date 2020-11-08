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Üniversiteye kayıt için 500 dolar bağış almışlar

Sakarya Üniversitesi’nde bağış skandalı patlak verdi. Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden 500’er dolar para toplandığı ortaya çıktı. YÖK soruşturma başlattı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 23:23, 07/11/2020
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Üniversiteye kayıt için 500 dolar bağış almışlar

Sakarya Üniversitesi, bağış skandalıyla gündemde. Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden 500'er dolar toplandığı öne sürüldü. Skandal, MÜSİAD'ın Endonezya Temsilciliği'ne yapılan şikayet ile ortaya çıktı. İddiaya göre; Endonezyalı öğrencilerden, üniversitenin öğretim üyelerinin üye ve yöneticisi oldukları Sakarya Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği adına 500 dolar bağışta bulunmaları istendi. Endonezyalı öğrenciler de durumu, kendilerine aracılık eden MÜSİAD Endonezya Temsilciliği'ne şikayet etti.  MÜSİAD yaşananları Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. Öğrencilerden bağış alındığına yönelik belgeler, şikayet dilekçesi ile YÖK'e gönderildi. YÖK, iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

‘BİLGİLERİ SAVCILIK İSTEYEBİLİR'
Rektör Fatih Savaşan, “Dernek, bağışlarla ilgili bilgileri açıklamak zorunda değil. Savcılık marifetiyle istenebilir” dedi.

REKTÖR: BİZ DE BAKIYORUZ

Skandalla ilgili açıklama yapan Rektör Fatih Savaşan, soruşturmayı doğruladı ve “Zorunlu bağış söz konusu değil. Gönüllü bağış olabilir. Dernek, bağışlarla ilgili bilgileri açıklamak zorunda değil. Savcılık marifetiyle istenebilir. YÖK'e gereken bilgiler verilir. Ben zorunlu bağış olduğuna ihtimal vermiyorum ama biz de bakıyoruz. Süreç işliyor” dedi.

‘BİLGİLERİ SAVCILIK İSTEYEBİLİR'

Rektör Savaşan, “Dernek, bağışlarla ilgili bilgileri açıklamak zorunda değil. Savcılık marifetiyle istenebilir” dedi.

Yayınlanma Tarihi:05:00,
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