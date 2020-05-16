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Uşak’ta 26 berberin corona testi pozitif çıktı

Uşak'ta valiliğin çağrısı üzerine test yaptıran 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. 421 berber ve kuaförün hizmet verdiği kentte bazı berberlerin ise test yaptırmadığı öğrenildi. Hastalığa yakalan berberler tedaviye alındı.

15:39 -
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Uşak’ta 26 berberin corona testi pozitif çıktı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs’ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı. Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi. (DHA)

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Corona Uşak
Son güncelleme: 15:54 16.05.2020
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