Uşşaki tarikatı lideri 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nusrullah, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen perşembe günü jandarma tarafından gözaltına alındı.

OLAYI ANNESİNE ANLATTI

Korkunç olay annesi ile birlikte tarikat dergâhında yaşayan 12 yaşındaki Y.A’nın yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Olayı öğrenen çocuğun yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak, Fatih Nusrullah’tan şikayetçi oldu.

TARİKAT ÜYELERİ VE JANDARMA ARASINDA ARBEDE

İhbarı değerlendiren jandarma, 27 Ağustos’ta dergâha baskın yaptı. Baskına cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun ailesi de gelince dergâh üyeleri ile kızın yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede tarikat liderinin yanı sıra bazı tarikat üyeleri de gözaltına alındı.

BAŞKA ÇOCUKLAR DA VAR

Arbedeyi zorlukla önleyen jandarma tarikat lideri Fatih Nusrullah’ı gözaltına aldı. Görgü tanıkları ve dergâhta bulunan diğer öğrencilerin ifadeleri sonrasında Fatih Nusrullah’ın 12 yaşındaki çocuk haricinde küçük yaştaki başka kızlara da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan tarikat lideri Fatih Nusrullah tutuklanarak Ferizli Cezaevi’ne gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca davanın soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gizliliğinin ihlal iddiasıyla Odatv’ye soruşturma başlattı.

TARİKAT ŞEYHİNİN AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nusrullah’da geçtiğimiz haftalarda devlet içerisinde kadrolaşma isteğini açıkça dile getirmesi sonrası gündeme gelmişti.

“Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu üzerine Nurullah, müritlerine ‘sabırlı olun’ dedi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

* O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.

* Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin’ dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir.

* Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Nurullah, 15 Temmuz sonrası “1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. 2. Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.