Uzaktan eğitimin ilk gününde Ataşehir’de elektrik kesildi

EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bu sabah başlamışken, Ataşehir’in bazı bölgelerinde saat 10.30 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi.

Televizyon başından derslerini takip eden öğrenciler, ilk dersten sonra elektriklerin kesilmesiyle mağduriyet yaşadı. AYEDAŞ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ataşehir’in bazı kesimlerinde yaklaşık 2 saatlik planlı bir kesinti uygulandı.

“EĞER PLANLI BİR KESİNTİ VARSA…”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal şunları söyledi:

* Eğer planlı bir kesinti varsa, teknik bir arıza değilse topluma yapılabilecek en büyük kötülük bu olur. Bu dönem siyasi saik düşünme dönemi değil. İnsanlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı için herkes seferber olmalı.

* Siyasi saiklerle hareket etme zamanı değil. Ama teknik nedenlerden bir sorun ise saygı duymak lazım. Evimizde de sigorta atıyor usta çağırıyoruz, sorunu çözüyoruz. Ama umarım ve dilerim teknik bir sıkıntıdır” ifadelerini kullandı.